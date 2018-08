Veja uma prévia dos desfiles do 4º dia da SPFW

A A.Niemeyer fará uma parceria com a Converse, customizando o modelo de cano alto com aplicações de aviamentos de lã feitos à mão Foto: Divulgação/A.Niemeyer

O quarto dia de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) começa com uma parada na Escola Britânica de Artes e Cultura (EBAC) para a apresentação da A.Niemeyer, seguindo para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, onde acontecem os desfiles de marcas como Cotton Project e Apartamento 03. A seguir, confira uma prévia das coleções do penúltimo dia de evento.

11h - A.Niemeyer

Estação: inverno 2018

Inspiração: O que as pessoas vestem após a prática do surf em Montauk no inverno? É esse o ponto de partida da A.Niemeyer para sua coleção. A busca pelo conforto ambiental, o contato com a natureza e uma roda de amigos ao redor da lareira estão entre as referências da marca, que fará ainda parcerias com a Tiffany & Co. e a Converse.

O surf no inverno inspira a coleção da A.Niemeyer Foto: Divulgação/A.Niemeyer

15h - Lenny Niemeyer

Estação: verão 2019

Inspiração: Com o tema "Riquezas Naturais do Brasil", a coleção de Lenny Niemeyer vai apostar em tons de palha com pontos de luz vibrantes, como laranja, verde, amarelo, azul e lilás.

A coleção de Lenny Niemeyer contará com uma cartela de cores vibrante Foto: Divulgação/Lenny Niemeyer

16h30 - Salinas

Estação: verão 2019

Inspiração: Intitulada Salinas Club Hotel, a coleção promete trazer a moda praia da etiqueta do mar para a piscina. Para o desfile, a Salinas retoma a parceria com a Melissa, apresentando uma nova versão do modelo Mar Sandal.

Os modelos da parceria Melissa + Salinas chegam em junho à Galeria Melissa São Paulo e ao e-commerce da marca Foto: Divulgação/Melissa

17h30 - Beira

Estação: inverno 2018

Inspiração: Uma das estreantes da temporada, a Beira vai apresentar um desfile sem preocupação comercial, misturando a coleção atual a peças de estações passadas. A marca vai apostar em matéria-prima sustentável para suas criações, como casulos do bicho da seda descartados e tramas de garrafa PET.

Moodboard do desfile de estreia da Beir na SPFW Foto: Divulgação/Beira

19h - Cotton Project

Estação: inverno 2018

Inspiração: Intitulada How to leave your old life behind, a Cotton Project traz à tona o questionamento: “Se você pudesse se livrar de suas obrigações e começar uma vida nova, como ela seria?”. Para a marca, essa mudança se traduz num maior equilíbrio entre a vida urbana e a natureza, como uma fuga bucólica.

"Se você pudesse se livrar de suas obrigações e começar uma vida nova, como ela seria?", questiona a Cotton Project Foto: Hick Duarte/Cotton Project

20h - Lino Villaventura*

Estação: inverno 2018

21h - Apartamento 03

Estação: inverno 2018

Inspiração: A coleção, batizada Baile de Memórias, conta com uma parceria com a marca de sapatos La Collezionista, feitos sem pressa. As peças já estarão à venda a partir de 26 de abril nas lojas da Apartamento 03 em São Paulo e Belo Horizonte.

A Apartamento 03 fará uma parceria com a marca de sapatos La Collezionista Foto: Divulgação/Apartamento 03

* Até o fechamento desta reportagem, a marca não havia respondido ao E+.