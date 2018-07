Veja quem são as cinco youtubers de beleza mais poderosas do mundo

A youtuber Zoella. Foto: https://www.instagram.com/p/BSmFOj3j0sX/?taken-by=zoella

Os tutoriais de beleza no Youtube movimentam milhões de fãs. E agora as principais influenciadoras da área foram mapeadas pela Forbes, que divulga frequentemente listas dos indivíduos mais bem-sucedidos em diversos segmentos. Essa é a primeira vez que a empresa categoriza personalidades consideradas 'digital influencers'.

Mundo fitness e decoração também tiveram listas divulgadas. Os indivíduos que estão nas três contabilizam juntos mais de 250 milhões de seguidores.

Veja quem são as preferidas do público no universo da beleza.

1) Zoella

Zoella

2) Michelle Phan

3) Huda Kattan

Huda Kattan

4) Nikkie de Jager

5) Shannon Harris