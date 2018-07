Veja os principais lançamentos de relógios da temporada

O relógio é um dos acessórios de luxo mais desejados. Foto: Pixabay

O universo da relojoaria é cheio de peculiaridades. Elevadas ao nível das joias, as peças viram herança de família e atingem valores altíssimos no mercado. Grandes feiras do segmento no mundo todo - como a Baselworld e a SIHH - atraem consumidores que buscam mais do que funcionalidade e estética. Relógios são alguns dos acessórios preferidos do mercado de luxo.

Descobrimos os lançamentos mais bacanas das grifes para esta temporada. Acesse a galeria e confira.