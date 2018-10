Veja os melhores momentos de beleza da Semana de Moda de Paris

Na Valentino, a beleza foi feita com cristais Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Além de roupas deslumbrantes, vestidos esvoaçantes, alfaiataria bem cortada e tendências que vão brilhar nas próximas temporadas, os desfiles da Semana de Moda de Paris também antecipam modinhas de penteados e maquiagens que devem ficar em alta nos próximos meses - seja da forma literal que foi desfilada ou uma inspiração mais dia-a-dia.

E, algumas marcas fugiram da velha "maquiagem nada" e apostaram em muito glitter, aplicações de pedras nos olhos e lábios, sombras exageradas e conceituais e batons vibrantes que prometem conquistar o público.

Veja a seguir as belezas que se destacaram na semana de Paris:

Chanel

O desfile praiano da Chanel deu vontade de ir ao litoral usando grandes chapéus de palha e maiôs bem cortados. A maquiagem também foi para quem curte a praia de maneira bem refinada (e vale também para o dia-a-dia na cidade ou no campo). Criado por Sam McKnight, o penteado foi inspirado em Brigitte Bardot em Saint Tropez, e foi feito com os fios da frente presos na parte de trás da cabeça com uma fivela com o logo da grife. Prático e chique.

A maquiagem, assinada por Lucia Pica foi com foco na boca (colorida com uma batom mate rosa alaranjado), pele natural e iluminada, gloss nos olhos e bastante máscara de cílios.

Saint Laurent

A beleza do desfile da Saint Laurent foi plural e as modelos entraram na passarela (montada em frente a Torre Eiffel) com visuais bem diferentes. Algumas estavam com delineados exagerados e batom vermelho. Outras, com sombra amarela metalizada e nada nos lábios. Ainda teve o bloco das que quase não passaram maquiagem.

As franjas, uma grande tendência da apresentação, foram inspiradas na banda Ramones e eram compridas, cobrindo os olhos das meninas. Dez modelos tingiram o cabelo para a apresentação. Anja Rubik surpreendeu ao trocar o tom loiro dos seus fios por um laranja aceso e Hanna Kamelina estava com um roxo pastel no cabelo.

Valentino

Criada por Pat McGrath, a maquiadora mais influente do mundo, a beleza do desfile da Valentino chamou quase tanta atenção quanto os vestidos impecáveis do estilista Pierpaolo Piccioli. Algumas modelos entraram na passarela com olhos dignos de filmes de ficção científica, com cristais rosa ou verde colados de forma gráfica. Cada uma tinha um desenho. Outras, tiveram cristais vermelhos colados nos lábios.

Algumas meninas também estavam usando o famoso batom de glitter criado por Pat.

Dries Van Noten

O cabeleireiro Sam McKnight teve a difícil missão de criar 30 penteados individuais que conversassem entre si. Os acessórios de cabeça de penas coloridas (em preto e azul royal) que mimetizavam cabelos curtos foram o destaque. Os olhos pretos gráficos, um híbrido entre delineado e sombra, criados por Peter Philips deixar o visual mais pesado.

Giambattista Valli

As modelos pareciam saídas de um conto de fadas ao entrar na passarela da Giambattista Valli. Em parte, culpa disso é o penteado criado por Paul Hanlon, uma espécie de ombré de glitter. Para alcançar o visual, ele misturou sprays de tintura de vários tons, indo de cores pastel, a brilhantes, até deixar o cabelo das meninas molhado de produto. Depois, mergulhava os fios em recipientes com glitter para maquiagem e os escovava.