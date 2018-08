Veja os looks e vencedores do CFDA Awards 2018

Cate Blanchett vestiu Monse na premiação Foto: Angela Weiss/AFP

O CFDA Awards, premiação do Conselho de Estilistas dos Estados Unidos que destaca os melhores designers e ícones de estilo do país, aconteceu na última segunda-feira, 4, no Brooklyn Museum, em Nova York. Entre os destaques da noite, Raf Simons, diretor criativo da Calvin Klein, levou o prêmio de melhor designer de roupas femininas, e a marca de streetwear Supreme, que venceu na categoria masculina.

Já a empresária Kim Kardashian foi celebrada por seu poder de influência na moda, garantindo o primeiro troféu de influencer da história da premiação. Nomes como Naomi Campbell, Donatella Versace e Diane von Furstenberg também foram homenageados neste ano. A seguir, confira a lista completa de vencedores e também os looks de modelos, estilistas e fashionistas que passaram pelo evento.

Designer de roupas femininas

Raf Simons, Calvin Klein

Designer de roupas masculinas

Supreme

Designer de acessórios

Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen, The Row

Ícone de estilo

Naomi Campbell

Influencer

Kim Kardashian West

Prêmio Swarovski para talento emergente

Sander Lak, Sies Marjan

Internacional

Donatella Versace

Imprensa

Edward Enninful, editor-chefe da Vogue britânica

Prêmio Swarovski para mudança positiva

Diane von Furstenberg

Tributo especial do conselho de diretores

Ralph Lauren

Prêmio Geoffrey Beene pelo conjunto da obra

Narciso Rodriguez

Prêmio do fundador

Carolina Herrera