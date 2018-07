Veja os looks de Bruna Marquezine em Nova York

Bruna Marquezine no último baile do amfAR em São Paulo. Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO

Durante a última semana, Bruna Marquezine clicou diversos momentos de sua estadia em Nova York. Desta vez, a atriz foi tirar férias e encontrar a amiga de infância Sasha Meneghel. A filha de Xuxa já mora na cidade desde o ano passado, quando iniciou um curso de moda na Parsons The New School of Fashion.

Bruna apostou em looks superfashionistas enquanto passeava pela cidade e pelo parque de diversões Six Flags. A calça de couro e os moletons divertidos foram a principal aposta da atriz em suas produções. Confira abaixo.

@williamvolcov me ajudando a mostrar o look rs #nyc Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Mai 4, 2017 às 3:48 PDT

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Mai 7, 2017 às 9:05 PDT

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Mai 7, 2017 às 8:44 PDT