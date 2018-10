Veja os esmaltes e estilos de manicure que estão na moda

Unhas com partes sem pintar são tendência Foto: Instagram.com/troudelapin

Este ano, vimos uma verdadeira revolução ocorrer no mundo dos esmaltes: as unhas decoradas e diferentes nunca estiveram agradando tanta gente. A verdade é que as nail arts são a maior tendência do momento e agradam pessoas de gostos diferentes, dos básicos aos mais aparecidos. E o melhor desta modinha é que não tem certo e errado - basta se divertir.

As unhas com espaço negativo, ou seja, com uma parte sem esmalte, são as queridinhas da vez. Elas aparecem com desenhos como por exemplo com a unha nua, apenas com um pingo de esmalte próximo às cutículas ou com linhas finas. O estilo de manicure também pode ser feito com glitter e pedrarias.

A "nova francesinha", que é pintar apenas as pontas do dedo também está super na moda. Mas, para quem não gostar deste estilo, a unha pintada de uma cor com a ponta de outra, uma francesinha colorida, é chique e moderno na medida.

Outro estilo que está nas mãos das mulheres é o 'orbit nail'. Esse visual, que não é exatamente para principiantes, consiste em desenhar uma fina linha de outra cor de esmalte nas beiradas das unhas. Ele pode ser difícil de fazer, mas o resultado é incrível.

Uma moda que conquistou as fashionistas sul-coreanas e rapidamente foi importada para o Brasil é a de pintar uma unha de cada cor. Tons da mesma família, como os pastel ou os terrosos, também rendem harmonizações acertadas.

Mas calma, as mais clássicas ainda tem vez. Falando de cores, o roxo é a grande tendência por aí, principalmente os lavanda, que estão em alta também na maquiagem e nas roupas. Tons mais fechados, como o berinjela, ainda tem o seu lugar de destaque e são uma fuga ao visual adolescente que os tons pastel dão.

As cores neon (com destaque para o verde limão) também migraram do look para as unhas e são uma opção divertida para quem não tem medo de se arriscar.