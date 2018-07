Veja o calendário da SPFW N43

Desfile da Animale na última edição da SPFW, em outubro de 2016. Foto: FOTO JF DIORIO /ESTADAO

A São Paulo Fashion Week ocupa o prédio da Bienal no Parque Ibirapuera na próxima semana. O evento, que chega à 43ª edição, traz novidades e algumas baixas. No total, 30 marcas desfilam o outono/inverno 2017, embaladas pelo formato ‘see now, buy now’.

Leia também: Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho não participam da SPFW

Reinaldo Lourenço, Gloria Coelho, Ronaldo Fraga, Iódice e Helô Rocha pulam esta temporada. Em contrapartida, o evento recebe as marcas Alexandrine, com coleção assinada por Dinho Batista, A.Niemeyer, Tig, Two Denim, Fabiana Milazzo e Sissa. Confira abaixo o calendário completo da SPFW.

SEGUNDA

10h Animale

13h Uma Raquel Davidowicz

17h30 João Pimenta

19h Lilly Sarti

20h Osklen

TERÇA

10h Vitorino Campos

11h Atelier Sissa

14h30 Ellus

15h30 Lolitta

17h Gig Couture

18h30 Two Denim

20h PatBo

21h Lino Villaventura

QUARTA

11h Giuliana Romanno

15h30 Isabela Capeto

16h30 Memo

17h30 Fabiana Milazzo

18h30 Apartamento 03

21h Ellus 2nd Floor

QUINTA

11h A La Garçonne

16h Cotton Project

17h Alexandrine por Batista Dinho

18h30 Juliana Jabour

20h Amir Slama

21h Tig

SEXTA

15h Ratier

16h A.Niemeyer

17h Sebrae Top 5

18h Reserva

19h30 Amapô

20h30 LAB