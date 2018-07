Veja como ter o visual de mulheres maduras que são ícones de estilo

A atriz Jane Fonda, 77 anos, no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes Foto: Valery Hache/Afp

Pode reparar: está cada vez mais difícil tentar adivinhar a idade de uma mulher. Os avanços da tecnologia da indústria de cosméticos e a maior conscientização sobre alimentação saudável e exercícios físicos permitem postegar anos e até décadas dos efeitos do envelhecimento no corpo, fazendo com que o ano de nascimento só ofereça vantagens em relação ao que as mulheres podem fazer.

A indústria de moda e beleza reconheceu esse movimento e vem dando espaço para mulheres mais maduras em suas campanhas publicitárias. A atriz Helen Mirren, 69 anos, estrelou recentemente um anúncio da L’Oreal; a atriz Catherine Deneuve, 71, fotografou para a Louis Vuitton; a cantora Joni Mitchell, 71, foi escolhida pela Saint Laurent; e a escritora americana Joan Didion, 81, participou da propaganda da marca Céline. Aos 77 anos, a atriz e ex-modelo e atriz Jane Fonda atrai para si todos os flashes nos tapetes vermelhos por onde passa - e não fez diferente na última edição do Festival de Cinema de Cannes. Ela é uma das estrelas do longa "Youth" (Juventude), exibido na mostra, e protagonista da nova série da Netflix, “Gracie and Frankie".

No cinema e na TV, Jane Fonda exibe cabelos loiros e volumosos e um rosto bonito, sem intervenções estéticas exageradas. Com o fim das barreiras da idade, as regras do que as mulheres mais maduras podem fazer nas área de maquiagem e cabelo estão mais flexíveis. “Eu não recomendo maquiagem de acordo com a idade da mulher e sim, com o estado da pele. Antes de mais nada, você tem que saber o que fica bom em você”, afirma o maquiador Marcos Costa. Para Lenita Assef, consultora de moda e beleza, todo exagero deve ser ignorado. "Nessa altura da vida você tem que ter autoconhecimento e bom senso”, diz ela. Veja mais dicas dos dois especialistas.

A atriz Helen Mirren, 69 anos, no tapete vermelho do baile de gala do Metropolitan Museum of Art (Met) Foto: Dimitrios Kambouris/Afp

Cabelo

• Com as alterações hormonais, é comum os cabelos ficarem mais ressecados, quebradiços e perderem o volume. Lenita indica mechas de outro tom para dar a impressão de mais volume, usar bob e produtos para levantar a raiz dos fios.

• A regra de que mulher mais velha não pode ter cabelo comprido caiu por terra. Porém, a consultora acredita que deve-se observar as características do rosto para saber qual corte vai favorecer a beleza da mulher. Para aquelas que têm o rosto flácido, a linha vertical criada pelo cabelo comprido pode puxar ainda mais a expressão para baixo. Já o cabelo curtíssimo deixa mais aparente o contorno e não é indicado para quem perdeu a definição do rosto. O comprimento na altura dos ombros é uma boa opção.

Pele

• Para Lenita, a regra básica de maquiagem é mão leve, pois coberturas pesadas de base e pó acentuam os sinais de envelhecimento. A base deve ser líquida, da cor exata da pele e ter uma transparência leve. Marcos Costa pondera que algumas mulheres maduras podem ter o rosto mais ressecado - nesse caso, ele indica a base cremosa.

• Um bom truque é usar um hidratante iluminador antes da base para deixar a maquiagem mais leve.

• “O corretivo líquido ou cremoso é o maior amigo da mulher mais velha e também pode ser usado como sombra para tirar o tom avermelhado das pálpebras”, explica Lenita. É importante não esquecer de aplicá-lo no canto interno dos olhos, que pode ter um tom mais arroxeado.

• Quando o assunto é blush, as cores marrom e terracota devem ser evitadas. "Os rosas e pêssego dão mais jovialidade ao rosto", diz Lenita.

Olhos

• O maquiador Marcos Costa não recomenda o uso de sombras muito cintilantes. "Prefira as metalizadas, que têm um brilho mais leve e sofisticado", afirma ele.

• Para acertar no make do dia a dia, Lenita indica máscara de cílios, sombras claras como rosa, bege, terracota e um um traço fino de delineador apenas no contorno superior dos olhos.

Lábios

• Aposte em um lápis de contorno antes de passar o batom. “O contorno ajuda a levantar e valorizar o a boca”, diz o maquiador.

• Para dar a sensação de lábios mais volumosos, aplique um pouco de batom brilhante apenas no centro, depois do batom.