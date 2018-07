Veja como Bella Hadid evitou um desastre na passarela

Bella Hadid na apresentação de Alexandre Vauthier. Foto: EFE/JULIEN DE ROSA

Bella Hadid é mesmo a modelo do momento - ela está brilhando nas passarelas da Semana de Alta Costura de Paris. E também provou o seu profissionalismo no desfile de Alexandre Vauthier, que ocorreu na terça, 4, quando evitou que sua calcinha aparecesse.

O look exibido pela top foi um vestido brilhante com decote e fenda profunda. No momento em que Bella entrou na sala, percebeu que sua calcinha poderia ficar à mostra e decidiu desfilar segurando o vestido.

A atitude impediu qualquer falha e fez com que a modelo fosse muito comentada (e elogiada) nas redes sociais.

Pelo jeito, ela não ficou chateada com o estilista, já que postou uma foto da apresentação em seu Instagram. O outro look desfilado por ela contava com uma blusa transparente preta.

AV Uma publicação compartilhada por Bella Hadid (@bellahadid) em Jul 4, 2017 às 3:47 PDT