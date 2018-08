Veja 15 maneiras de usar as botas da estação

A 'ankle boot', bota com o cano curto, é um dos modelos mais democráticos, contemplando diferentes estilos e alturas Foto: Instagram/@chrispitanguy

Já que as temperaturas oficialmente caíram em quase todo o país, o momento é propício para colocar as botas para jogo. Se a ideia é investir em novos modelos, confira aqui nossa seleção com as novidades mais quentes da estação. Agora, na galeria a seguir, mostramos maneiras interessantes de usar o sapato – dos modelos recentes aos mais clássicos. Veja abaixo.