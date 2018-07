Vanessa Hudgens brilha com look de fast fashion no Coachella

Atriz Vanessa Hudgens. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Conhecida por ter vivido 'Gabriella' em 'High School Music', Vanessa Hudgens chama a atenção por seu estilo boho. Os looks com inspiração hippie fazem sucesso no mundo da moda - e têm tudo a ver com os festivais de música americanos. No primeiro fim de semana do Coachella, que aconteceu nos dias 15 e 16, ela brilhou com uma produção da Forever 21.

O top e o short preto custam (juntos) cerca de 50 dólares (R$ 140 em média).

Para arrematar o visual, ela apostou em quimono, chapéu e botinhas. Adoramos!

@lemeridienhotels #marriottXcoachella Uma publicação compartilhada por Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) em Abr 15, 2017 às 4:05 PDT