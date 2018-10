Valentino oferece um guarda-roupa de sonhos para usar na vida real

O verão 2019 da Valentino, assinado por Pierpaolo Piccioli: celebrando técnicas e tradições da couture Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA

Entre a fantasia e a realidade, a Valentino por Pierpaolo Piccioli celebra os fundamentos da couture com uma coleção que oferece roupas chiques, lindas de ver e de usar, investindo numa mistura de técnicas tradicionais e sofisticadas com um olhar afiado sobre a elegância de hoje.

“Estava pensando em paraísos, nas colônias de artistas do passado”, conta. “Havia razões pelas quais a classe artística ia para lugares assim - para serem eles mesmos”, declara o estilista. “Hoje, todos falam sobre escapismo, mas não acredito nisso. Acho que todos deveriam viver suas identidades na cidade, ou onde quer que estejam.”

A passarela do verão 2019 da Valentino, que prega a liberdade de ser quem você é onde você estiver Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA

A apresentação da marca abre com uma série de looks em preto, começando com um tomara que caia volumoso desfilado pela modelo Kristen McMenamy, top andrógina do começo dos anos 90, seguido por um longo de silhueta ajustada decorado por plumas em suas extremidades, um vestido curto evasê com babados na parte de baixo, e outros com elegante trabalho de plissados - uma das tendências dessa temporada.

A neotop Kaia Gerber cokm um dos looks vibrantes da coleção Foto: Christophe Ena/AP Photo

Aos poucos a cartela amplia seu espectro: entram branco, vermelho, lilás, tons terrosos e cores vibrantes, especialmente numa série de peças estampadas com motivos botânicos. Ao final, vestidos de noite luxuosos com um delicado trabalho de bordados.

“Não foi uma coleção de pensamentos profundos, mas uma construída numa premissa simples: roupas lindas usadas com um espírito livre”, resume a crítica do jornal WWD Bridget Foley.

O verão 2019 da Valentino: leveza e delicadeza Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA