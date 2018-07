Valentino homenageia Roma em desfile de alta costura

Na passsarela, peças com bordados rebuscado de georgette, renda e veludo Foto: Divulgação

ROMA - No desfile de alta costura da grife italiana Valentino, que ocorreu na última quinta-feira, 9, em Roma, a sucessão de vestidos pretos que surgiu na passarela era tudo, menos básica. Na passsarela, peças de georgette, de renda, de veludo, com bordados rebuscados, decotes de um ombro só, modelagem em coluna, sandálias gladiadoras sem salto... Tudo inspirado em símbolos, histórias e lugares da cidade eterna. Fundada em Roma em 1960 por Valentino Garavani, a marca decidiu festejar a abertura de uma nova megastore na capital italiana, na Piazza di Spagna, armando um desfile ao ar livre. E convidou clientes especiais do mundo todo, além de jornalistas e celebridades, a exemplo de Gwyneth Paltrow, para assistir ao show. Os estilistas Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, que desde 2008 assinam as criações e respondem pela direção criativa da grife.

Para os convidados, a imersão no mundo de Valentino começou horas antes do desfile, com uma visita guiada a dez pontos de Roma que são fontes de inspiração para a dupla. O circuito, batizado de La Mostra Difusa, incluía uma sala de banho particular no Palazzo Doria Pamphilj, a biblioteca pública Casanatense, o salão de esgrima mais antigo de Roma e as coxias de um teatro, onde artesãos montam cenários e figurinos de ópera. Em muitos desses lugares, havia vestidos de alta costura de coleções passadas da grife, em instalações que explicitavam as referências para a criação de cada um deles. “Estou muito orgulhoso dessa mostra porque conseguimos revelar uma Roma menos acessível. Frequentamos lugares que ficam escondidos dos turistas, atrás de portas que normalmente permanecem fechadas”, diz Pierpaolo. “Ao revelar esses lugares, mostramos também o nosso processo de criação."