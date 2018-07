Valentino apresenta coleção etérea em Paris

O desfile da Valentino aconteceu no penúltimo dia da Semana de Alta Costura Foto: AFP PHOTO / ALAIN JOCARD

Pierpaolo Piccioli fez sua estreia solo na Semana de Alta Costura na quarta, 25, com uma coleção etérea. Esta é a primeira vez que o estilista da Valentino assinou uma coleção de couture sozinho, depois que a parceira Maria Grazia Chirui se tornou diretora criativa da Dior, em setembro de 2016.

A apresentação foi simples e delicada, com vestidos estilo coluna de cortes retos e clássicos, que evocaram de forma gentil um mundo de conto de fadas. A cartela de cores foi primaveril, indo do marfim ao verde-argila e passando pelo rosa-claro. Destaque para um modelo de chiffon plissado pink e um longo menta com mangas longas com ares olímpicos.

O vestido de chiffon pink foi um dos pontos altos da apresentação Foto: EFE/ETIENNE LAURENT

Vestidos que arrastam no chão com bordados de flores e paetês transformaram as modelos em deusas que cruzavam a passarela sob a trilha sonora composta pelo francês Alexandre Desplat.

O desfile da Valentino aconteceu no penúltimo dia da Semana de Alta Costura, que acaba nesta quinta, 26.