Urban Decay lança paleta de sombras Naked de verão

Naked Heat. Foto: Urban Decay

A marca de maquiagem americana Urban Decay acaba de anunciar uma novidade de sua linha Naked, a Naked Heat. A paleta de sombras mais conhecida do mundo da beleza conta com uma série de exemplares que são superversáteis e viraram queridinhos dos maquiadores e público do mundo todo.

O lançamento vem com tons alaranjados, creme e berinjela - tudo a ver com a maquiagem bronzeada de verão. A previsão de chegada às lojas americanas é para o final de junho. Os internautas se mostraram ansiosos para testar a Naked Heat.