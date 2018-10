Universo de Harry Potter inspira coleção de óculos e relógios

Daniel Radcliffe de Harry Potter e Emma Watson como Hermione Granger em 'Harry Potter e o Cálice de Fogo', de 2005 Foto: Warner Bros./Harry Potter/J.K.R./Handout

O fantástico mundo de Harry Potter, criação da escritora JK Rowling, inspira a mais nova coleção de acessórios da Chilli Beans. Serão 42 modelos de peças ao todo, incluindo 25 óculos solares, dez modelos de grau e sete relógios colocados à venda nas lojas da marca.

O desenvolvimento da linha contou com a colaboração de fãs da saga do bruxo, incluindo referências às casas de Hogwarts, que tiveram suas cores e nomes decorando alguns dos relógios, assim como o quadribol, cujos protetores decoram as pulseiras de couro.

Entre os óculos, destacam-se um modelo malucão inspirado nos óculos usados por Luna Lovegood, e outro com hastes que remetem ao design da vassoura voadora, além do clássico óculos redondinho que virou marca registrada de Harry Potter.

O modelo da Chilli Beans inspirado nos óculos da personagem Luna Lovegood Foto: Luccianna Ferreira/Divulgação

Um clássico de Harry Potter, com aros redondos, outro item da linha de 42 produtos Foto: Luccianna Ferreira/Divulgação

O relógio 'relíquias da morte', com o símbolos representando a pedra da ressurreição, a capa da invisibilidade e a varinha do destino Foto: Luccianna Ferreira/Dilvulgação