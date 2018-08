Unhas meio pintadas são a tendência do momento

Unhas com um espaço entre a cutícula e o esmalte são tendência Foto: Instagram.com/paintboxnails

É oficial: as unhas decoradas e 'diferentonas' nunca estiveram tão na moda. Depois da febre de pintar uma de cada cor e as unhas de gelatina, agora os desenhos com espaço negativo estão em alta.

O nome já diz, são padronagens que deixam um espaço sem esmalte, deixando a unha à mostra. Os desenhos mais comuns são deixam um vazio em formato de meia lua próximo às cutículas, pintando do meio para o final - ou apenas as unhas.

E dá para adaptar o estilo ao gosto pessoal de cada um - uma cor discreta para as mais básicas, com brilho para quem gosta de aparecer ou bem coloridas para as modernas. Para se inspirar, vale conferir a #negativespacenails no Instagram, que possui mais de 44 mil postagens.

Uma publicação compartilhada por Sam (@nailartfairy) em 22 de Jul, 2018 às 9:06 PDT

Uma publicação compartilhada por Olive & June (@oliveandjune) em 26 de Abr, 2017 às 6:22 PDT

Uma publicação compartilhada por Paintbox (@paintboxnails) em 15 de Jun, 2018 às 5:07 PDT

Uma publicação compartilhada por hortūs nailworks & sugaring (@hortusnailworksnyc) em 23 de Abr, 2018 às 12:36 PDT

Uma publicação compartilhada por Sam (@nailartfairy) em 19 de Abr, 2018 às 4:12 PDT

Uma publicação compartilhada por hortūs nailworks & sugaring (@hortusnailworksnyc) em 17 de Abr, 2018 às 9:47 PDT

Uma publicação compartilhada por Wild Oleander BK (@wild_oleander) em 10 de Jul, 2018 às 4:07 PDT