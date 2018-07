Under the sea: as sereias de Ronaldo Fraga

Em dia de Gisele Bündchen, onde o assunto dos corredores à sala de imprensa é o desfile de despedida da top, Ronaldo Fraga não passará despercebido. O estilista trouxe o fundo do mar, com suas belezas e mistérios, para a São Paulo Fashion Week.

Na passarela, cerca de 20 sereias feitas de mulheres reais, de todas as idades, seios a mostra e ostentando seu inseparável espelho, ao som de Dorival Caymmi, cantor que, como poucos, cantou a vida marítima e exaltou Iemanjá, a rainha do mar. Top croppeds, saias e bermudas larguinhas em comprimento midi, vestidos longos recebem o branco como cor (tonalidade que promete ser hit da estação) e ganham transparência, que lembram as redes dos pescadores, e recortes florais e geométricos.

Aplicações de pérolas permeiam quase todas as peças. As conchas também foram lembradas e aparecem bordadas nos longos brancos ou em releituras de vestidos cor marrom feito com uma maxi manga que cai pelos braços que lembram suas curvas. Difícil explicar, mas lindo de ver. Colares de flores dão charme ao look. A azul do mar aparece em combinações monocromáticas. As estrelas do mar estampam blusas e saias.