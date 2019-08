Uma tendência polêmica está de volta: mangas bufantes

Juliana Paes em festa promovida pela Dolce Gabbana, em São Paulo Foto: Luciana Prezia/ Estadão

As mangas bufantes que marcaram os ombros de uma geração nos anos 1980 estão influenciando o guarda-roupa atual. O modelo já apareceu em desfiles de grifes como Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Marc Jacobs e Givenchy.

Também já caiu no gosto de influenciadores digitais, como Vic Ceridono, e virou peça do look do dia. E chegou nas peças mais populares vistas nas ruas e vitrines.

A tendência começou a retornar em 2016, após Alessandro Michele ser nomeado diretor de criação da Gucci e levar o conceito para a passarela da marca italiana.

Desfile da outono-inverno da Gucci na semana de moda de Milão, em 2016 Foto: Stefano Rellandini/ Reuters

“É uma tendência que vem em uma crescente e foi ‘massificando’. A gente fala de um retorno bem caricato dos anos 80, porque a gente viu uma volta do power dressing [estilo de roupas femininas profissionais surgido nos Estados Unidos]”, explica Bruna Ortega, especialista de beleza e moda da empresa de tendências WGSN.

Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, em festa promovida pela grife Marc Jacobs durante semana de moda de Nova York, em 2017 Foto: Rebecca Smeyne/The New York Times

Vestidos com as mangas bufantes apareceram na passarela da Yves Saint Laurent e, de acordo com relatório da WGSN, as vendas de peças desse estilo cresceram 125% nos Estados Unidos e 22% no Reino Unido.

Passarela da marca Yves Saint Laurent na Paris Fashion Week. em setembro de 2016 Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

No entanto, as mangas volumosas também podem ser usadas em visuais mais descontraídos. “Combinadas com calça de alfaiataria, bermuda ciclista com um tênis ou jeans cintura alta e scarpin ficam super cool e zero anos 80”, diz a digital influencer e designer de moda Luiza D’Angelo.

Desfile da coleção primavera-verão de 2019 de Marc Jacobs na Nova York Fashion Week Foto: Andrew Kelly/ Reuters

Modelo desfila peça da coleção primavera-verão 2019 da grife Givenchy na semana de moda de Paris Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

Próximas temporadas

Roupas com volume na altura dos braços continuarão em alta no verão 2020/2021, mas com um estilo um pouco diferente, com menos inspiração dos anos 1980 e elementos mais românticos.

“O modelo vai perder essa estrutura de volume que tem agora e chegar um pouco mais delicado e feminino. Ela é volumosa, mas não chega a ser bufante, segue um lado um pouco mais floral, mais leve, mais delicada”, explica Isabela Bez, especialista de beleza e moda da WGSN.