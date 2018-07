Um tapete vermelho mais sensato

Jessica Chastain muito glamourosa de longo acinturado marrom metálico Foto:

Oportunidade perfeita para as atrizes da vez direcionarem sua imagem, o tapete vermelho do Globo de Ouro rendeu bons momentos. Julianne Moore sempre com ares de diva, surgiu em um longo de paetê degradê da marca francesa Givenchy, arrematado por plumas. Com essa descrição a roupa pode até parecer meio exagerada. Mas não. A atriz mostrou como ser linda e moderna depois dos 50.

Lupita, um dos grandes destaques da moda em 2014, vestiu-se para impressionar fashionistas e também apostou nas plumas em um vestido da marca italiana Giambattista Valli em tons de roxo.

Amy Adams, com um modelo de um ombro só azul-lavanda, da Versace, e os cabelos soltos e levemente desalinhados, também arrasou. O casal Geoge Clooney e Amal Alamuddin prestou uma homenagem aos jornalistas do Charlie Hedbo. Ele usou um broche na lapela no terno. Ela na carteira. A mensagem: Je suis Charlie.

Naomi Watts escolheu um vestido amarelo da Gucci, um tom arriscado para qualquer loira, mas deu certo. Principalmente porque o batom vermelho e colar de brilhantes em forma de cobra da Bulgari arremataram o look com perfeição.

As joias, por sinal, ofuscaram muitos looks. "Vou devolver as minhas hoje mesmo", disse a cantora Lorde, ao entrevistador do canal E! Irreverente, a cantora marcou presença com um top preto - que deixava uma faixa de sua barriga a mostra, - calça de cintura alta em alfaiataria e blazer. Seria uma roupa interessante, se a barra da calça não estivesse longa demais.

Sempre chique e atual, Reese Whitherspoon também trouxe brilho na medida. De Calvin Klein, o longo da atriz era tomara-que-caia e a cintura levemente marcada. Em um momento em que Reese é reverenciada pela atuação no filme Livre, nada mais apropriado do que um look assim: simples, elegante e sem excesso.