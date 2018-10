Ucha Meirelles assina coleção para marca paulistana Lina Dellic

A consultora de estilo Ucha Meirelles e a marca paulistana Lina Dellic anunciam parceria colaborativa. Nesta quinta, 25, lançaram na loja Pinga, em São Paulo, uma coleção de 25 peças, também à venda no site Shop2gether.“Nosso intuito foi focar em itens que refletissem a elegância natural e o estilo ímpar, colorido e autêntico de Ucha Meirelles, em uma releitura genuína do seu próprio closet”, conta Gabriela Bereta, diretora criativa da Lina Dellic.

Fibras naturais, em especial o algodão, são os materiais protagonistas. Peças com amarrações, recortes e sobreposições tem proposta veranil. Tons fortes como o vermelho e o azul Klein dividem espaço com a delicadeza do rosa blush na paleta de cores. Apesar do espírito fashion de Ucha, a coleção mantém a proposta atemporal da marca.