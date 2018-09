'Ubers da beleza' oferecem cabelo, manicure e maquiagem em domicílio

Maquiagem, cabelo e massagem são alguns dos serviços oferecidos por aplicativos como Singu, TokBeauty e Zauty, espécie de 'Ubers da beleza' Foto: Nicky Loh/Reuters

A lógica do Uber opera também no ramo da beleza em aplicativos de celular como Singu, lançado em 2015, TokBeauty, de 2017, e, a partir de agora, a Zauty, mais nova plataforma tecnológica ligada à estética. Semelhantes, as três têm em comum o fato de conectarem cliente e profissional diretamente, oferecendo serviços de manicure, pedicure, massagem e depilação em domicílio.

“A mulher moderna não tem mais tempo para ir ao salão. Ir e voltar, além da fila e da sessão, é um processo de três horas”, explica Tallis Gomes, fundador da Singu (e da EasyTaxi), ao Link. Seu aplicativo hoje atende clientes no Rio de Janeiro, em São Paulo, Alphaville e ABC.

O funcionamento dos três "Ubers da beleza" é simples. Depois cadastrar seus dados e cartão de crédito, basta escolher o serviço, as datas e horário em que você gostaria de ser atendida. O aplicativo encontra a profissional disponível para atendê-la no endereço solicitado. Uma escova para cabelos curtos, acima dos ombros, custa a partir de R$ 63 no Singu, R$ 55 na TokBeauty e R$ 58 na Zauty; pés mais mãos saem por R$ 45 (Singu e TokBeauty) e R$ 44 (Zauty); e uma massagem relaxante de uma hora custa a partir de R$ 100 (Singu) e R$ 90 (TokBeauty e Zauty).

A Zauty ainda oferece serviços de maquiagem, penteado e barbearia (por enquanto, apenas em São Paulo e Rio). Seus prestadores de serviços são escolhidos mediante checagem de documentos, incluindo antecedentes criminais e avaliações técnicas. “Temos grande preocupação com a segurança dos profissionais e dos nossos usuários. Queremos que a experiência seja a melhor possível para ambas as partes e que essa modalidade seja a primeira opção das pessoas que desejam contratar serviços de beleza”, diz Márcio Pascal, CEO da Zauty.

A TokBeauty, entretanto, tem a mais abrangente rede de prestadores de serviços, reunindo profissionais de mais de 80 cidades de todo o País. Outra vantagem da dela é que em serviços como maquiagem e cabelo, você pode ver os profissionais cadastrados e ter acesso aos seus portfólios, uma coisa crucial numa área em que além de qualificação técnica, estilo faz toda a diferença.