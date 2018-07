Tyra Banks cancela o limite de idade do 'America's Next Top Model'

Tyra Banks, apresentadora do 'America's Next Top Model'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Tyra Banks, nome à frente do 'America's Next Top Model', removeu a restrição de idade para as modelos do programa. Ela postou um vídeo no Instagram no domingo, 2, anunciando que mulheres com mais de 27 anos podem participar da competição - basta ter competência.

"Tivemos 23 ciclos de America’s Next Top Model e toda temporada nós dizemos que você tem que ter 27 anos de idade ou menos. Vocês sabem o que eu ouço todo o tempo? Tyra, qual é! Para que ter um limite de idade? Então, vocês querem saber? Eu estou tirando o limite de idade. Você quer participar do America’s Next Top Model? Eu não me importo com sua idade, querida!", disse Tyra.