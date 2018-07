TV Globo grava nova novela durante a SPFW

Durante os desfiles dessa terça-feira, atores e equipe da Rede Globo gravaram cenas de Verdades Secretas, título provisório da próxima novela das 23 h, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Mauro Mendonça Filho.

Com previsão de estreia para o fim do semestre, a trama gira em torno de Arlete, uma aspirante a modelo que deixa o interior rumo à capital para tentar o sorte. "Ela passa a ser conhecida como Angel e, na busca pelo sucesso, escolhe caminhos errados e começa a fazer programas", conta a protagonista Camila Queiroz, modelo profissional - e agora atriz. A novata vive uma paixão com o personagem de Rodrigo Lombardi, que se envolve também com a mãe dela, papel de Deborah Secco. Marieta Severo interpreta a dona de uma agência que mantém uma relação conflituosa com um ex-modelo, personagem perfeito para Reynaldo Gianecchini.

Especial: tudo sobre a SPFW Reynaldo Gianecchini durante desfile da Cavalera Foto: JF Diorio/Estadão A produção da Globo passou os últimos meses entrevistando estilistas e conhecendo as coleções para escolher as que teriam destaque na novela. O estilista Reinaldo Lourenço foi um deles. "Achei divertido participar de uma cena com Gianecchini, que será um alpinista social", disse.