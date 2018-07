Tufi Duek aposta em coleção glamourosa e super feminina

Com a top Isabeli Fontana na passarela, marca aposta em silhueta super feminina para o Inverno Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Eduardo Pombal pensou para a Tufi Duek uma coleção superfeminina. Inspirado na cultura Viking, a coleção traz para a mulher contemporânea fendas, peças estruturadas, amarrações, caudas e brilho. Um verdadeiro glamour noturno. "Me inspirei na riqueza das roupas e dos detalhes dessa cultura", conta o estilista.

Destaque para a saia plissada que permeou quase todos os looks, é a grande aposta da marca e recebe aplicações de cristal. Blusas e vestidos ganham amarrações nas mangas que receberam um minucioso trabalho artesanal. O couro também está entre as principais apostas do estilista e aparece nas leggins e em recortes precisos que dá estrutura e forma para o ombros.

A cintura é bem marcada com cintos e revela uma silhueta delicada, valorizando o corpo. As saias aparecem em diferentes comprimentos: curta, média e longa e dão movimento à coleção. Brilhos, paetês e maxi-paetês em forma de cristal decoram as peças em looks poderosos.

Para a cartela de cores, o preto é a tonalidade de base. 'Uso cores escuras para 'brincar' com a coleção e trazer um ar mais 'pesado', já que não temos um inverno muito intenso. ', explica Eduardo que convidou,mais uma vez, sua musa Isabeli Fontana para cruzar a passarela da grife.