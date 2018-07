Triton leva universo da ficção científica para a moda

Triton leva universo sci-fi para a moda urbana no inverno 2015 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A surpresa da noite ficou por conta do desfile da Triton, inspirado na saga Star Wars. Zíper, amarração e calças justas remetiam aos uniformes dos guerreiros intergalácticos dos filmes. Tudo sem parecer caricato. O time de estilo da marca, Karen Fuke à frente da linha feminina e Igor de Barros na masculina, transportaram o universo sci-fi para a moda urbana e jovem da grife.

Como se fossem uniformes de soldados, calças e jaquetas ganharam estilo utilitário, e até um pouco esportivo, com tecidos metálicos, modelagens skinny e até alfaiataria, com uma rica mistura de texturas. A técnica de trançar fios construiu efeito de armadura e de articulações desses soldados. Em um segundo momento, a coleção olhou para o outro lado do filme, habitado no deserto, com tons terrosos e recortes encontrados em pesquisas das vestimentas da civilização antiga. Outra criação da passarela que nos levava imediatamente ao filme eram as saias sobrepostas a calças.

E, para finalizar, a marca convocou a presença do vilão Darth Vader na passarela, cena que rendeu um milhão de cliques e posts imediatamente.