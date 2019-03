Tranças: veja dicas e inspiração para usar o penteado clássico

Versáteis, os penteados com tranças podem ser feitos em cabelos crespos ou lisos Foto: Richard Shotwell/ Invision/ AP | Thomas Samson/ AFP

Fazer uma trança é uma opção prática para quem quer usar um penteado clássico em uma festa. A ideia também é boa para momentos descontraídos como um dia na praia, basta passar um creme nos fios e trança-los para ter um visual bastante charmoso.

O penteado vai além e prova que é versátil ao funcionar com diferentes texturas e comprimentos de cabelos. Charlize Theron mostrou no Critics' Choice Awards que ter cabelos curtos não é uma limitação, a atriz cruzou o tapete vermelho com tranças fininhas na lateral da cabeça.

Aliás, diversas artistas escolheram o penteado para a temporada de premiações do cinema.

Veja inspirações de tranças para cabelos crespos, cacheados e lisos

Segundo o cabeleireiro Rosman Braz, a trança raiz e a escama de peixe são as mais pedidas nos salões de beleza. O profissional também dá dicas para se produzir em casa: faça um rabo de cavalo, trance os fios e faça um coque. Para finalizar aposte no spray fixador. Está pronto o penteado para uma festa parecido com o usado pela atriz Sarah Paulson no Oscar.

Outras variações indicadas por Rosman são as tranças fininhas; com o cabelo meio-preso; trança coroa e a embutida.

O auge das tranças boxeadoras já passou, no entanto o visual continua usado por fashionistas.

