Trailer da série sobre Caitlyn Jenner é divulgado

Caitlyn Jenner em foto da revista Vanity Fair Foto: Divulgação

Está prevista para o dia 26 de julho a estreia da série-documentário I am Cait (Eu sou Cait, em português), sobre a transformação de Bruce Jenner em Caitlyn Jenner.

"Estou contando minha história. As pessoas não entendem como é olhar no espelho e ver que a imagem refletida não faz sentido", diz Caitlyn no recém lançado trailer do programa. Durante a série será possível acompanhar todos os principais momentos vividos por ela: desde os desafios familiares e sua transição, até as novas rotinas de beleza diárias.

Ainda não há previsão para que a série seja lançada no Brasil. Por enquanto, vale o clique: