Tradicional desfile de lingerie reúne Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd 

Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd foram as atrações musicais do desfile da grife de lingeria Victoria's Secret Foto: Martin/Afp

O desfile da marca Victoria's Secret já é bastante esperado por reunir as principais e mais belas modelos da atualidade. Na edição que ocorreu nesta quarta-feira, 30, não foi diferente. Estavam na passarela Kendal Jenner, Bella e Gigi Hadid, que representam a nova geração de tops com milhões de seguidores no Instagram, e também as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio. No entanto, a apresentação de ontem também foi especial por reunir alguns dos principais nomes da música pop no momento. Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd se apresentaram enquanto as modelos cruzavam a passarela com lingeries.

Assista às participações de Lady Gaga, Bruno Mars e The Weeknd no desfile da Victoria's Secret, no Grand Palais, em Paris:

