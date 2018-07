Topshop fecha as portas de sua loja no shopping Iguatemi

Fachada da Topshop no shopping Iguatemi Foto: Divulgação

Em julho, a gigante britânica Topshop foi alvo de uma polêmica sobre uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel movida pelo Grupo Iguatemi. Segundo informações apuradas pelo portal R7, a SAR Comércio de Vestuário e Acessórios, responsável pela operação da rede inglesa em São Paulo, ficou cinco meses sem pagar o aluguel o que resultou em uma dívida de cerca de 1 milhão de reais.

Agora, as portas da loja da fast-fashion no shopping Iguatemi, em São Paulo, foram fechadas nesta segunda-feira, 22.

De acordo com a assessoria de imprensa da grife, o fechamento do ponto não tem nada a ver com as possíveis dívidas, mas sim com uma estratégia da marca que visa se realocar dentro do próprio shopping. A assessoria não soube informar o tamanho da nova loja e nem quando e onde ela será reaberta. Ainda segundo a assessoria, a Topshop mantém seus planos de expansão no Brasil, confirma a abertura de mais uma loja em Curitiba e já mira outras capitais brasileiras.

A rede inglesa estreou no Brasil em junho de 2012 e possui lojas no JK Iguatemi, Market Place e no Iguatemi Ribeirão, no interior de São Paulo.