Top 5 - Primeiro dia de SPFW

O primeiro dia foi marcado por desfiles concorridos, tendências cool nos corredores e make nude Foto: Reprodução

Entre estreias no line up, tendências no backstage e nas passarelas e o que é febre nos corredores, o primeiro dia da SPFW foi bem movimentado. Acompanhe um balanço do que aconteceu:

Estreias aclamadas na passarela: primeiro, Vitorino Campos à frente da Animale trouxe uma alfaiataria descomplicada para as mulheres modernas da marca. E PatBo, de Patricia Bonaldi, fez seu début na semana de moda paulistana. Confira a seguir: http://oesta.do/1vCEZIs e http://oesta.do/1x3FCyK .

Um batalhão de musas vikings no desfile noir da Tufi Duek. http://oesta.do/1EdWnJQ .

A Cavalera apostou em universo onírico de contos de fadas e florestas. http://oesta.do/1phhKqK

Pelos corredores: de relegados a queridinhos nacionais, os tênis fizeram bonito já no primeiro dia. http://oesta.do/1tv7VUn

Do backstage: a maquiagem apareceu com força na passarela da grife carioca Animale. http://oesta.do/1wYESMY