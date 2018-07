Top 5: Instagrams para seguir já!

O fotógrafo Hugo Toni e suas sugestões para o Instagram Foto: Reprodução

Hugo Toni é desses novos nomes da moda que vale a pena ficar de olho. O fotógrafo é jovem e deixa isso bem claro em seus cliques, com seu olhar leve que traz energia e força a cada imagem, desde os editoriais de moda até campanhas ou imagens mais conceituais. Com algumas capas no currículo, o paulistano aproveita as horas vagas para conferir seu feed no Instagram, aplicativo que segue avidamente para manter o olhar sempre descolado. Abaixo sua lista de favoritos na rede social.

@officialwars -“Perfil do sétimo episódio de Star Wars. Imagens legais do set do filme, cheio de personagens icônicos.”

@madonna - “Sendo quem é, o Instagram da Madonna até que é bem despretensioso.”

@mertalas - “Sempre alguma imagem bacana do lado B dos ensaios da dupla de fotógrafos.”

@yokoonoofficial - “Ela é uma figura ímpar e tem postagens bem interessantes, de alguma maneira ela sempre se inclui nas imagens.”

@caradelevingne - “Ela é linda e pronto.”