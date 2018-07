Top 5: Detalhes que fazem a diferença

Pensa que uma boa produção de festa depende apenas do vestido ideal? Não mesmo. O visual impecável, aquele capaz de transformar uma atriz de cinema em ícone fashion, depende de uma série de outros fatores. O brinco original, a transparência bem sacada, o penteado que levanta a roupa... Tudo conta para um resultado final elegante e cheio personalidade. E isso vale para a vida fora de Hollywood também! Selecionamos detalhes pequenos (ou nem tanto) que roubaram os holofotes no SAG Awards.

OS "PIERCINGS" DE KEIRA KNIGHTLEY

Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

Não, não. A inglesa não virou punk. O acessório usado por ela tem nome - ear cuff - e é um único brinco que envolve toda a orelha. Toda feita de diamantes, a peça da joalheria francesa Repossi deu um toque rebelde ao visual sofisticado da atriz, no melhor estilo chique e cool. Vai virar hit!

A TRANSPARÊNCIA DE EMMA STONE

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Queridinha de tapete vermelho, a atriz sempre traz a dose certeira de ousadia que nós adoramos ver. Se no Globo de Ouro ela apostou em um macacão (estava linda), no SAG Awards ela foi além e mandou bem ao vestir blazer alongado sobre um vestido completamente transparente da Dior. Está aí um jeito moderno de usar saia transparente na festa. Ponto pra ela.

O DECOTÃO DE JENNIFER ANISTON

Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Xô, monotonia. Jennifer lançou mão de um John Galliano vintage superdecotado para se destacar da média de looks corretos-mas-sem-graça do red carpet. Funcionou. O terço caído despretenciosamente para dentro do vestido deixou o look ainda mais sexy. Ui!

O COQUE DE LUPITA NYONG’O

Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK

O detalhe que faz a diferença, muitas vezes, fica com a beleza. Lupita chamou a atenção ao trocar seu visual tradicional por um coque no alto da cabeça, bem puxado, todo enfeitado com tranças. O fator surpresa também conta pontos para o resultado final. Adoramos!

O COLAR DE EMMY ROSSUM

Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Em certas ocasiões, vale a pena esquecer a regra do menos é mais. Ao combinar o longo Armani Privé inteiro bordado de cristais Swarovski com um colar curto de diamantes, Emmy brilhou muito. No melhor do sentido. O acessório poderoso, aliás, é o par perfeito para vestidos tomara-que-caia.