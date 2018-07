Top 4: as celebridades que a moda ama

Foto da campanha da nova coleção da C&A assinada por Kim Kardashian Foto: Divulgação

Kim Kardashian. Kim Kardashian não é modelo. Nem poderia. Suas muitas curvas não condizem com o corpo esguio das meninas que cruzam as passarelas. Ela também não é estilista, mas lança coleções e tem uma loja em Los Angeles. Mesmo indo na contramão de padrões de beleza do universo fashion e das atrizes de Hollywood, Kim caiu nas graças de grandes grifes e editores de moda. Saiu na capa da Vogue América ao lado do marido, o rapper Kanye West e, juntos, eles assistiram da primeira fila aos desfiles da Givenchy e da Louis Vuitton na Semana de Moda de Paris.

No baile de gala do Metropolitan, no mês passado, a estrela usou um modelo desenhado por Peter Dundas, novo diretor criativo da Roberto Cavalli. "Vestir o meu tipo de corpo é um desafio para os designers, disse Kim, em entrevista ao Estado durante o lançamento no Brasil de sua linha para a C&A. "Fizemos uma pesquisa com nossas clientes e ela apareceu no topo da lista como referência de estilo e lifestyle”, conta Paulo Correa, vice-presidente comercial da rede. Por que as consumidoras adoram Kim? Pois ela é a prova de que nem só de manequim 36 vive moda.

Jennifer Connelly no Tribeca Film Festival de vestido Louis Vuitton Foto:

Jennifer Connelly. Aos 44 anos, a atriz Jennifer Connelly é a representação máxima da nova mulher Louis Vuitton, que está mais moderna e cool desde a entrada do estilista Nicolas Ghesquière na direção criativa da grife tradicional. Tanto que foi a escolhida para o debut do estilista no red carpet, em 2014, na pré-estreia do filme "Noah", em Nova York, quando usou vestido de couro com mangas compridas e saia de tweed. Jennifer e Ghesquière são amigos há mais de 15 anos.

A parceria começou em 2002, época em que o estilista ainda estava na Balenciaga, e fez para ela o longo tomara que caia com que recebeu o Oscar de melhor atriz pelo filme 'Uma Mente Brilhante'. Jennifer tem uma beleza clássica e lança mão de looks certeiros, com informação de moda, mas nunca arrisca demais - a camisa, o blazer e o jeans são suas peças preferidas. Por que a moda a ama? Pois ela representa a tradição com um toque de modernidade, combinação essencial para a sobrevivência das maisons.

Marion no Met Gala 2014 de vestido Dior Foto:

Marion Cotillard. A francesa Marion Cotillard conquistou Hollywood e se tornou uma das atrizes com mais personalidade no red carpet. Queridinha da Dior ao lado de Jennifer Lawrence e Natalie Portman, ela surpreendeu com um modelos branco supermoderno da grife no último Oscar. É também a estrela da campanha de outono/inverno 2015 da linha de bolsas Lady Dior e até dirigiu um clipe sobre o produto. No vídeo, ela aparece à beira da piscina de uma mansão ao som da música "Snapshot em LA", composta por ela mesma.

Consagrada por filmes como “Meia-Noite em Paris” e “Piaf - Um Hino ao Amor”, Marion tem múltiplos talentos. Recentemente, criou uma linha de pulseiras e colares para a tradicional joalheria francesa Chopard. Se no tapete vermelho ela arrisca produções de impacto, no dia a dia prefere looks confortáveis, com muito jeans, camisetas de listras e chapéus. A moda ama Marion porque ela une o estilo cool parisiense com o glamour de Hollywood como ninguém.

Rihanna de Dior Foto:

Rihanna. É verdade que as produções escolhidas por Rihanna nem sempre agradam a todos. A cantora americana adora cores, recortes, decotes, comprimentos longos, médios e curtos, muito tecido ou quase nenhum pedaço de pano - mistura tudo e passeia por diversos estilos sem perder a pose. Do clássico ao descolado. Do esportivo ao sexy. Em 2014, o Council of Fashion Designers of America (CFDA), entidade que escolheu as figuras mais importantes para a moda nos Estados Unidos, elegeu a cantora como ícone fashion. Para receber o prêmio, a popstar usou um vestido 100% transparente, assinado pelo estilista Adam Selman.

Um visual bem diferente do desfilado por ela no último baile do Met, em que vestiu um traje amarelo pesado feito artesanalmente pela chinesa Guo Pei. Mais do que causar, Rihanna faz de seu estilo um negócio. Tem uma parceria com a Puma e já assinou uma coleção para a marca inglesa River Island, que foi apresentada na Semana de Moda de Londres. "A moda é uma constante inspiração na minha vida e é uma das razões que me levou a ser a pessoa que sou hoje", declarou a cantora em um comunicado divulgado pelo canal Sky Living, responsável por transmitir um reality show sobre moda com produção executiva de Rihanna. A estrela ama a moda e a moda a ama de volta, pois Rihanna se reinventa e não tem medo de experimentar.