Top 10: Preview Semanas de Moda

Nesta quinta-feira, 4, Nova York dá a largada na temporada internacional de desfiles Primavera/Verão 2015, seguida por Londres, Milão e Paris, respectivamente. Os eventos receberão jornalistas, compradores, blogueiros e fashionistas em geral para conhecer as coleções durante todo o mês de setembro. Entre as centenas de lançamentos, aqui vão 10 highlights para você ficar por dentro - e ter assunto - durante o mês em que a moda é destaque absoluto:

1. O Instagram lançou um aplicativo focado em vídeos com alta velocidade e melhor qualidade que os disponíveis atualmente. O Hyperlapse promete aumentar a conexão com as salas de desfile em tempo real e já está disponível na App Store.

2. A carioca Osklen retorna ao calendário de Nova York com sua coleção inspirada em Inhotim. O desfile do estilista Oskar Metsavaht será inédito nos EUA. Normalmente, a marca desfila primeiro em São Paulo e, depois, repete na passarela novaiorquina. Desta vez, a marca realizou apenas uma apresentação íntima para a imprensa na capital paulista e promete um show de verdade em Manhattan.

3. A estilista Diane von Furstenberg não vai assinar a coleção de sua marca homônima. Quem assina é o estilista Michael Herz, que apresentará sua visão como novo diretor criativo da marca.

4. O talk-of-the-town em Nova York é a Opening Ceremony. A marca anunciou no Twitter que irá apresentar um ato de uma peça teatral em vez de desfile, com roteiro e direção de Spike Jonze e participação de modelos e atores.

5. O estilista inglês Gareth Pugh, que normalmente desfila em Paris, leva sua coleção para Nova York como parte do programa Lexus Design Disrupted e promete uma performance ao vivo com dançarinos e vídeos.

6. O estilista Jeremy Scott (que também assina a coleção da Moschino) promete uma surpresa junto a Miley Cyrus em seu desfile em Nova York. A cantora recentemente ganhou o prêmio VMA como melhor clipe do ano pelo vídeo "Wrecking Ball". Ao invés de subir ao palco para receber o prêmio, Miley escalou um sem-teto de Los Angeles para receber em seu lugar e ler um discurso sobre inclusão social. Vale ficar atento ao que a dupla irá aprontar na semana de moda. Eles adiantaram que usarão um grupo de “cool kids” ao invés de modelos.

7. Nem só na passarela se faz uma fashion week. Um dos estilistas preferidos dos profissionais de moda, Rick Owens, é homenageado pela loja de departamentos Selfridges, em Londres, com exposição, vitrines especiais e até uma mega escultura do próprio Owens na Oxford Street.

8. Ainda fora das salas de desfiles, em Milão, a Fondazione Prada apresenta a exposição Art of Sound. Com curadoria de Germano Celant, a expo promove uma imersão na relação de arte com o universo da música.

9. A segunda marca da Versace, a Versus, estreia com novo estilista. Depois de J.W. Anderson e Christopher Kane, desta vez Anthony Vaccarello irá criar a sua interpretação para a marca jovem de Donatella Versace. Anthony ficou conhecido pelos vestidos ultra sexy que tornaram-se escolhas constantes de celebridades como Gisele e J.Lo.

10. Em Paris, todos os olhos estarão em Nicolas Ghesquière e na continuação do seu trabalho para Louis Vuitton, na sua segunda coleção principal no comando da marca. Na semana passada, a Balenciaga, marca em que o estilista trabalhava anteriormente, tirou o processo de difamação que movia contra ele para tentar fechar um acordo em sigilo.