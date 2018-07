Top 10: o melhor da SPFW

Vitorino Campos na Animale, Thairine Garcia e make nada: destaques da SPFW Foto:

1 - Vitorino para Animale

A estreia do baiano à frente da marca carioca foi o grande momento dessa temporada. Além de ser o desfile que abriu o evento, Vitorino foi responsável por dar um ar ainda mais chic e elegante à grife. Bravo!

2 - Estreia de Apartamento 03

O mineiro Luiz Cláudio fez a melhor estreia da temporada, com uma coleção rica em trabalhos manuais, uso criativo dos tecidos e um ar lúdico sem ser caricato. Vale lembrar que a marca pertence ao grupo Nohda, da também mineira Patrícia Bonaldi.

3 - Estacionamento de food-trucks

Essa foi a edição da democratização. E tem algo mais democrático do que comida de rua? Nada de restaurantes caros ou filas de esperar para conseguir uma mesa. A onda da vez foi pegar sua comida e se unir à turma da moda em espaços coletivos.

4 - Make nada

A maquiagem ao natural é para todas. Esqueça o batom vermelho ou o olho preto, as passarelas mostraram que a tendência é apostar no look nada - que pode até ter muitos produtos envolvidos, mas o resultado é leve e simples.

5 - After parties

Calvin Klein e Riachuelo movimentaram a semana de moda com festas super badaladas. A Calvin Klein comemorou sete anos no Brasil com agito no Hospital Matarazzo e a Riachuelo celebrou a coleção em parceria com a Versace no Pavilhão de Culturas Brasileiras.

6 - Thairine Garcia

A modelo já era queridinha da moda antes mesmo de poder desfilar na SPFW - a idade mínima é 16 anos. Agora que está liberada nas passarelas, não teve para ninguém. Thairine dominou a semana e participou de 9 entre 10 desfiles.

7 - Comprimento Mídi

Seja em saias, vestidos ou bermudas, nada de curto e nada de longo. O comprimento médio, um pouco abaixo do joelho, foi o grande protagonista da temporada. A tendência é controversa, já que achata a silhueta.

8 - Tênis

A palavra de ordem desta edição foi conforto, dentro e fora das passarelas. Nos corredores, o tênis reinou soberano em looks descolados e super atuais.

9 - Redes Sociais

Instagram, Facebook, Twitter. Até quem não pisou no Parque Cândido Portinari sabe de tudo que aconteceu por lá, já que cada passo foi devidamente postados nas redes sociais, em fotos e vídeos. Agora só fica de fora quem quer.

10 - Normcore

Nada de montação, salto alto ou produções extravagantes. Agora é a vez de tirar o bom e velho combo jeans + camiseta do armário e assumir sua veia normal. Claro que sem perder o estilo jamais.