Tommy Hilfiger e Lewis Hamilton armam passarela na China

Hailey Baldwin, Tommy Hilfiger, Maggie Jiang, Lewis Hamilton e Winnie Harlow Foto: Divulgação/Tommy Hilfiger

Ainda que três décadas de vida e suas carreiras os separem, o estilista Tommy Hilfiger e o campeão de fórmula 1 Lewis Hamilton compartilham uma grande paixão: a moda. Nesta terça, 4, esse amor foi compartilhado ao mundo com uma coleção criada a quatro mãos e, como ambos falaram a EFE, foi a realização de um sonho.

Com o espetacular fundo dos arranha-céus de Xangai, na China, o desfile apresentou a coleção de outono/inverno 2019 da grife norte-americana e contou com a apresentação contou com a participação de modelos como Hailey Baldwin, Winnie Harlow e Lucky Blue Smith além de um time de influenciadores na plateia como Jonathan Azevedo, Felipe Titto, Leo Picon, Manu Gavassi e Julia Faria.

"Para mim, trabalhar com alguém como Lewis foi realmente um sonho. Ele tem ideias muito específicas sobre o que gosta e o que quer ver desenhado", conta o estilista. "É uma pessoa muito relevante, com muito estilo e que sabe o que se passa no mundo da moda, da cultura, dos esportes, da mídia... E para desenhar uma grande coleção, precisamos de tudo isso."

Para Hamilton, trabalhar com uma das figuras mais icônicas do mundo da moda foi como "fazer aulas em uma faculdade", explica ele a EFE. "A oportunidade que tive com Tommy, que é um ícone, foi muito além do que poderia ter imaginado. Me sinto um estudante aprendendo com ele e sua equipe."

Uma publicação compartilhada por Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) em 4 de Set, 2018 às 12:48 PDT

Para explicar sua paixão pela moda, o britânico de 33 anos relembrou sua infância. "Era muito tímido quando criança e não sabia como me vestir, como queria me apresentar, era muito influenciável pela opinião dos outros." Há aproximadamente 10 anos ele começou a ir a desfiles de moda e "observar como as pessoas com vidas distintas e de mundos diferentes se expressam."

"O melhor da moda é como você se expressa", continua Hamilton. "Então, desde que entrei nesse mundo, comecei a ter o sonho de um dia trabalhar com uma grife e poder desenhar minhas próprias coisas." A colaboração com Hilfiger foi o primeiro passo de um sonho maior, o de um dia ser dono da sua própria marca. "Essa é a minha meta", confessa.

A linha TommyXLewis foi apresentada junto com a coleção Tommy Icons que, segundo a marca, faz uma homenagem às pessoas cuja energia otimista inspiram os outros a seguir os seus sonhos.

Todo o desfile funcionou no conceito see now/buy now (veja agora/compre agora), recurso que a marca norte-americana já havia adotado em apresentações anteriores.