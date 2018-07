Tommy Hilfiger cria roupas para pessoas com deficiência física

Modelos desfilam na apresentação da coleção de verão 2018 da Tommy Hilfiger, em Londres Foto: REUTERS/Mary Turner

O estilista Tommy Hilfiger anunciou uma nova extensão de sua grife homônima: agora, ele irá desenhar também roupas para pessoas portadoras de deficiência física.

Ao todo, serão 71 peças, 37 masculinas e 34 femininas, que passaram por adaptações para serem mais práticas de vestir e se adequar a algumas deficiências físicas.

Todas as roupas terão fechos magnéticos ou de velcro, que as tornam mais fáceis de colocar pela cabeça ou fechar com uma mão só, e as calças terão aberturas para acomodar melhor próteses.

Para Hilfiger, esse passo é um esforço para a democratização da moda. Ainda não há previsão de lançamento da linha.