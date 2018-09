Tom Ford abre semana de moda de NY com desfile nostálgico

A modelo Joan Smalls cruza a passarela de Tom Ford em Nova York Foto: Angela Weiss/AFP

Gigi Hadid fez um giro dramático na passarela e Cardi B sentou na primeira fila do desfile de Tom Ford, que abriu a semana de moda de Nova York com uma coleção romântica e, ao mesmo tempo, pesada. Para criar os looks de primavera, o estilista fez uma viagem por sua extensa carreira, relembrando o motivo pelo qual entrou no universo da moda: "Eu queria fazer com que homens e mulheres se sentissem mais bonitos e empoderá-los com um sentimento de confiança", disse ele no release pré-desfile. "Sinto que a moda se perdeu um pouco. Não queria fazer roupas irônicas ou espertinhas, apenas roupas que fossem bonitas".

Para isso, o estilista norte-americano lançou mão de tons terrosos, brancos, azul e rosa claros e um lilás pálido, com muita renda e chiffon para chegar à equação delicada e sexy que apresentou na noite da quarta-feira, 5. O lado estruturado da coleção apareceu nas peças de couro (fake) de crocodilo. Muitos dos looks eram pretos, incluindo o vestido com capa usado por Gigi. Kaia Gerber usou um lenço marrom na cabeça, enquanto as outras modelos desfilavam em saias com franjas de seda, bodies de crocodilo, corsets de oncinha e jaquetas de couro. Para os homens, Tom Ford apostou no smoking com efeito metalizado, peça característica de sua trajetória. E os sapatos? Lindos, mas aparentemente pouco confortáveis, com ponteiras e saltos de metal.

O ator Henry Golding, que interpreta Nick no filme Crazy Rich Asians, também assistiu ao desfile da primeira fila, vestindo um smoking branco da marca. Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, Paris Jackson e Hailee Steinfeld completaram a lista de convidados ilustres.