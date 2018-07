TNG encerra SPFW em clima de festa

COm famosos na passarela, TNG encerra a SPFW Inverno 2015 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A TNG migrou para a semana de moda paulista – antes fazia parte do lineup oficial do Fashion Rio – e aproveitou a ocasião para comemorar os 30 anos da marca com a presença de Paulo Zulu, Michelle Alves e Mariana Weickert na passarela. O jeans, que faz parte de seu DNA, recebeu atenção total na coleção de inverno 2015 da grife. O fio condutor foi o denim em sua essência, aquele usado pelos mineradores no século 19. Ou seja, jeans bruto, rasgado, com lavagens sujinhas, aplicações de patches em buracos propositalmente posicionados nos joelhos e outras áreas. Esse clima seguiu nas partes de cima, com parkas amplas e casacos com ares de alfaiataria, com seis botões, traspassados e tweed.

A vibe utilitária seguiu forte, com cintos trançados e muitos bolsos. O material ainda ganhou saias mídi com shape A em produções que combinavam jaquetinhas ideais para o dia a dia e lenços na cabeça, remetendo ao uniforme de operárias. Para adicionar uma pitada de glamour, a marca apostou em aplicações de paetês, como no macacão desfilado por Michelle Alves. Ótima maneira de encerrar a semana de moda!