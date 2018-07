Teyana Taylor diz que ama suas estrias

A atriz Teyana Taylor é conhecida por sua boa forma Foto: Divulgação/Reebok

Teyana Taylor, a atriz do clipe 'Fade' de Kanye West, quer que as mulheres se amem do jeito que são. Em entrevista à revista 'Teen Vogue', a americana falou sobre autoestima, julgamentos e como as redes sociais podem ser cruéis, principalmente com as mulheres.

"Eu acho que o principal fato que dificulta nos amarmos é a opinião dos outros," disse ela. "Os homens julgam muito e fazem as mulheres se sentirem menos do que são."

Teyana também contou que só aceitou o seu corpo quando entendeu que ele tinha gerado sua filha, Iman. "Eu escrevi uma vez no Instagram para todas as minhas meninas não esquecerem que somos supermulheres. Cada estria, cada ruga, cada celulite, tudo vem de sacrificios e amor."