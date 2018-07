Ternos coloridos são a tendência da vez; saiba onde encontrar

A blogueira Camila Coelho apostou em um terno rosa com textura para o último desfile de Alta-Costura da Dior, em Paris Foto: Instagram/@camilacoelho

Seja nos palcos com o cantor britânico Harry Styles ou nos cinemas com Cate Blanchett em Oito Mulheres e um Segredo, os ternos estão vivendo um momento de destaque como há tempos não acontecia na moda. Se no passado o conjunto de blazer e calça de alfaiataria era associado ao ambiente de trabalho, cada vez mais, tem ganhado as passarelas e as ruas com status fashionista.

Agora, os clássicos preto, cinza e marinho abrem espaço para uma cartela vibrante de rosas, amarelos, verdes e vermelhos. Tons pastel, como o lavanda e o azul clarinho, também são apostas para a próxima estação. Quanto à modelagem, as proporções oversized, mais larguinhas, estão entre as mais bacanas da vez – mas não há regras, o que vale é encontrar o modelo que melhor se ajuste ao seu estilo.

Uma publicação compartilhada por Bella Hadid (@bellahupdates) em 23 de Jun, 2018 às 12:55 PDT

Uma publicação compartilhada por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) em 18 de Nov, 2016 às 4:07 PST

Até nos tapetes vermelhos os ternos coloridos têm aparecido, em substituições superchiques do tradicional vestido de festa. Quem usa? Nomes como a atriz Lupita Nyong'o e as modelos Gigi e Bella Hadid, que tornam a combinação ainda mais moderninha usando-a com lingerie (ou sem nada!) por baixo do blazer e tênis.

Uma publicação compartilhada por Harling Ross (@harlingross) em 21 de Dez, 2017 às 10:04 PST

Surfando na tendência, marcas nacionais já tem suas próprias versões dos conjuntos. Na galeria, descubra onde encontrá-los.