Tênis para todos os momentos

Os sapatos de salto alto estão descendo das alturas há algum tempo e nesta primavera eles realmente chegaram ao chão. Os tênis estão por toda a parte (incluindo os desfiles de prêt-à-porter da Chanel, onde Karl Lagerfeld mostrou todos os seus modelos com tênis). Um rápido tour pelos blogs sobre moda de rua oferece inúmeras imagens de mulheres da moda com ar confiante e impassível em seus sapatos esportivos e combinações multicoloridas. Isto significa que é correto usar tênis no trabalho? Em festas? Esta é uma tendência inevitável na direção da informalidade, ou você pode usar seu tênis com estilo?

Eva Chen, editora da Lucky, estava muito feliz usando tênis quando chegou ao seu escritório na Condé Nast. “Se você é sócio de um escritório de advocadia, talvez não vá usar um tênis de lantejoulas, com contas Mother of Pearl”, ela admitiu. “Talvez os reserve para o jeans e a camiseta preferidos do seu namorado”.

Sarah Esley, proprietária da Kirna Zabête, posto avançado do design ousado em Soho, colocou um limite apenas no caso dos tênis à noite. “Não vamos ser tão sôfregas e usá-los depois das seis”, disse. Os tênis foram adotados completamente na Kirna Zabête, onde 10% dos seus sapatos para a primavera têm sola de borracha. “É uma tendência que funciona”, disse Sarah. “Mulheres de verdade vão locais de verdade com coisas para fazer e com pressa”.

Tênis é peça chave do novo casual chique Foto: New York Times

Sejamos claros: não estamos falando de tênis de ginástica - eles precisam estar bem dentro do estilo como os aficionados dizem. E mesmo os mais bacanas não são para todos - os detratores os consideram como algo totalmente de propriedade da juventude - e não são necessariamente adequados para todas as ocasiões.

Mas quem vai dizer que você não pode usar o tênis certo para um evento noturno? O consultor de moda Roopal Patel lembra que numa recente foto Veronika Heilbrunner, editora de moda do conhecido website de comércio eletrônico MyTheresa, vestia uma saia de renda branca Valentino com um Keds branco.

“Era muito ousado”, disse Patel. “Como você não usaria um sapato de salto com a saia?. Ela fez uma mistura e o tênis deu à saia de renda e o modelo inteiro muito caráter”.

Os vestidos de noite esportivos são abundantes hoje. Imagine um minivestido Prabal Gurund (ou, talvez, um modelo de Mary Katrantzou, Peter Pilotto ou Preen), com tênis Miu Miu. Numa coisinha jovem e esfuziante, o modelo seria instantaneamente fisgado para a Street Peeper.

Mas ao contrário de tanta moda passageira, os tênis são uma tendência bem-vinda. Uma mulher nos seus 40 ou 50 pode usar tênis estilo Vans com, digamos, calças tipo pescador e um suéter largo, e parecer chique.

No caso de muitas mulheres os tênis de Isabel Marant e as muitas variações que se seguiram foram o sapato de entrada para aquelas que, na maior parte, usavam tênis apenas na academia. Em dois anos os tênis de todas as variedades parecem mais acessíveis do que nunca. Combinam com saias que ficam entre o joelho e o tornozelo, saias com barras assimétricas e com saias plissadas que todos, desde Proenze Schouler à Zara, estão oferecendo para esta primavera.

“As saias rodadas combinam muito com um tênis esportivo”, disse Easley.

Escolher um sapato de salto ou um tênis, tudo depende do seu humor e das circunstâncias, disse Chen. “Se você está usando uma saia evasé ou abotoada com tênis está ótimo, um estilo cidade - você está sendo pouco irreverente, Se usar isso com sapatos de ponta ou um salto de três polegadas, é mais profissional, perfeito para uma reunião. E ambos funcionam, dependendo do que é o certo para você”.

Então, os pés confortáveis vieram para ficar? Não será fácil subir três ou quatro polegadas de novo. Mas, do jeito que a moda é, o que está em baixa pode de novo ficar em alta. Saboreie o momento, mas não se sinta por demais confortável.

Tradução de Terezinha Martino.