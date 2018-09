Tendências de beleza da Semana de Moda de Nova York para adotar já

Maquiagem colorida e marcada criada por James Kaliardos, da Nars, para a Rodarte Foto: Divulgação/Nars

Já foi superada a era em que a beleza da grande maioria dos desfiles de uma semana de moda era voltada para o natural, com cara de "acordei assim".

Na última New York Fashion Week, os estilistas voltaram a apostar na criatividade dos maquiadores, que exploraram vários recursos na maquiagem.

Entre os destaques, os olhos coloridos, um hit da atualidade, delineados 'diferentões', glitter, muito dourado e a boca como centro da maquiagem.

Color block

Adeus olho neutro esfumado! A tendência do momento, que já conquistou as ruas, é a sombra colorida, vibrante e bem marcada. É o momento de brincar com tons e fazer maquiagens bem divertidas. Esta ideia foi o que mais apareceu nas passarelas nova yorkinas, em propostas diferentes.

A beleza da Savage x Fenty foi singular, cada uma diferente para cada modelo. Teve modelo com maquiagem gráfica ultrapassando as linhas dos olhos, muita sombra rente aos cílios inferiores e delineados gráficos não apenas no início da pálpebra móvel. Grande parte delas combinavam a cor da maquiagem com as dos looks, o que também se repetiu no desfile de Marc Jacobs - só que, no dele, eram tons pastel e que também combinavam com o cabelo.

Já Anna Sui apresentou uma maquiagem artística, combinando amarelo e rosa, que ultrapassavam as sobrancelhas e chegavam até as têmporas. O efeito de sombra juntando com o blush (no lugar em que é comum passar o iluminador) também apareceu na Rodarte. Lá, as sombras hiperpigmentadas, com quase nada de rímel) também foram combinadas com batom vermelho.

Gosta da tendência mas tem medo de ousar? A beleza dos desfiles da Pyer Moss e da Ulla Johnson pode ser o ideal. O primeiro colocou as modelos na passarela com um delineado degradê do branco para o verde, passando pelo azul celeste, rente aos cílios inferiores. O segundo teve máscara de cílios rosa vibrante.

Boca tudo

As cores também vieram com tudo nos batons. Do clássico vermelho de Naeem Khan e da Escada, passando pelo rosa alaranjado de Lela Rose até os lábios super pretos da The Blonds, a boca pode ser protagonista da maquiagem.

Delineado

O bom e velho delineado gatinho nunca sai de moda mas, nesta temporada, ele apareceu em vários formatos e espessuras, mostrando que dá para variar. Na Coach, o formato foi um triangulo invertido abaixo dos olhos - conceitual, mas dá para usar de inspiração para fazer uma produção fora do comum. Mais minimalista, a proposta da LaQuan Smith teve um risco a mais, saindo rente aos cílios inferiores, dando um efeito geométrico bem bacana e usável.

A Vaquera e a Libertine não economizaram no delineado super grosso à lá Amy Winehouse. Uma boa proposta para as adeptas do visual rock'n'roll.

Glitter

Carnaval em pleno setembro? Teve também. O glitter saiu da festa de rua e invadiu uma das semanas de moda mais conceituadas do mundo. Ele apareceu de forma desconstruída nas pálpebras das modelos da Kate Spade, aplicado de maneira irregular, nos lábios das meninas da Jeremy Scott e de maneira gráfica, saindo das pálpebras em direção às têmporas na Tadashi Shoji. Brilhante.