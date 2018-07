Martha Medeiros, Alice Ferraz, Maria Rita Alonso e Paulo Correa participaram da bancada sobre Tendência e Inovação do Fórum Negócios da Moda Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Assim como outros setores do mercado, a moda está constantemente de olho nas possibilidades da era digital que democratizou o acesso à informação. A banca foi formada pela estilista Martha Medeiros, que tem mais de 260 mil seguidores no Instagram, Alice Ferraz, CEO do F*Hits, primeira plataforma de blogs de moda do mundo, Paulo Correa, vice-presidente comercial da C&A, e Maria Rita Alonso, editora do canal de Moda & Beleza do Estadão e consultora de moda, que discutiram o momento atual dentro das novas possibilidades da internet.

A estilista alagoana Martha Medeiros é especialista em renda renascença, e adotou o Instagram como ferramenta número 1. “Hoje vou enviar um vestido para a primeira dama de Angola. Sabe como ela me achou? Pelo meu perfil do Instagram”, conta. “É essencial se atualizar, estar presente em todas as redes sociais.” Alice Ferraz se uniu ao coro e também defendeu a conectividade e a ampliação de pontos de contato com o consumidor. “As marcas precisam chegar até os clientes por várias frentes”, confirma Alice.

Com o aumento do acesso à informação, os consumidores têm alcance a tudo a todo momento, e isso democratizou a moda. “Por isso não se pode mais investir em um meio de comunicação. O consumidor tem muitas distrações, é necessário conquistá-lo dia após dia.” Para conquistar o nível profissional do setor digital, Alice se tornou mentora de um curso de graduação em Redes Sociais, no Centro Universitário Belas Artes. “É uma evolução no mercado”, conclui Alice.

Ainda no tema da inovação, a C&A vem investindo em co-branding, colaborações com estilistas conhecidos, que expande o público da rede de fast-fashion. “Isso traz o melhor desses designers para dentro da nossa loja, com preços acessíveis”, comenta Paulo. Segundo ele, o maior louro da marca é aumentar cada vez mais a comunicação com o cliente, e absorvendo dados dessa troca. Baseado nisso, foi criada uma coleção chamada Poderosas do Brasil, na qual a equipe de estilo da rede viajou o país em busca de referências e do desejo das consumidoras para a linha. “Atendemos os pedidos, repetimos peças de sucesso, essa via dupla funciona muito bem para nós”, defende Paulo.

Outro tema abordado por Alice foi o boom gerado pelas blogueiras de moda, que trabalham com ela na plataforma F*Hits. “Elas são meninas normais, que usam roupas normais e acabam se tornando inspiração para suas leitoras”, conta. “E tudo que elas usam é sucesso absoluto de vendas, porque são muito admiradas.” A questão dos posts patrocinados também foi abordada. “É uma profissão como qualquer outra e elas têm que ganhar com isso. Mas tudo segue a ética do trabalho”, diz Alice. “A blogueira começou de maneira amadora e se profissionalizou durante o processo.”

Em ritmo acelerado de evolução, a pergunta que fica é: qual é o próximo passo? Alice aponta para o alto. “O 3D é o futuro, é a inovação da inovação. Já pensou quando for possível imprimir sua própria roupa? Tudo vai se renovar.”