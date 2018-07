Tatuagens: tinta fresca para telas humanas

Foto: Rajah Bose/NYT

Se está pensando em fazer uma tatuagem ou acrescentar uma nova à meia dúzia ou mais que já tem, as opções disponíveis multiplicaram desde a última vez que você visitou o salão do seu tatuador.

Que tal uma tatuagem em terceira dimensão?

O artista suíço H. R. Giger, que morreu em maio, era conhecido especialmente por ter criado o personagem de pesadelo do filme "Alien", mas também foi o avô das tatuagens em terceira dimensão. Seu trabalho deu origem a um estilo chamado tatuagem biomecânica, que hoje vem tendo uma atração que se propagou além dos fanáticos por ficção científica.

"As pessoas teriam tatuado esses tubos em sua pele nos anos 80", disse Mark Mahoney, proprietário do Shamrock Social Clube em West Hollywood. "Por isso é divertido lançar novamente a ideia".

Os clientes trazem fotos da exposição "Bodies: The Exhibition", dedicada ao corpo humano. "Eu apenas faço um modelo das imagens de músculos reais no ombro de um deles", disse Mahoney.

Outras versões incluem a ilusão de pele rasgada e estilos abordáveis, como animais ou objetos mais reais que parecem estar em movimento.

"O efeito 3-D torna o desenho mais orgânico, como se fizesse parte da minha pele", disse Corrine Skeen, 28 anos, higienista dental de Baltimore. No mês passado ela mandou fazer uma tatuagem em 3-D como lembrança de uma tia que morreu de câncer. "Eu queria que fosse como uma borboleta de verdade pousada no meu ombro".

Não para os mais sensíveis, a tatuagem em 3-D é repleta de detalhes e exige muito uso da agulha, o que torna um trabalho bastante intenso e dolorido.

"É algo muito denso e tem de ter alguma coisa de perversidade", disse Mahoney. "Assim a pessoa precisa estar realmente decidida a se tatuar nesse momento".

Até agora é na mídia social que se encontra a maior quantidade de inspirações em 3-D.

"O Instagram é uma maneira excelente para ver portfólios de artistas se estou interessada numa nova tatuagem", disse Corrine Skeen, que tem quatro. "Assim, quando vi fotos de tatuagens com efeitos 3-D muito realistas sabia que queria alguma coisa daquele tipo".

Apesar da visibilidade crescente das tatuagens hiper-realistas na mídia social, Jon Mesa, um artista do Tattoo que recentemente saiu do Babg Bang Tattoos e Sacred Tattoo, alerta que depender dessas fotos como referência pode ser contraproducente.

"São legais, mas não vão ter o mesmo efeito como quando vemos a imagem no telefone", disse ele.

Conheça algumas outras opções que existem para os que querem se decorar:

Tatuagens inspiradas em aquarelas

Há muito tempo a tatuagem é considerada por muitos uma forma de arte, mas raramente os aficionados chegam a fazer um paralelo tão literal com a aquarela.

O estilo é derivado de um método europeu de tatuagem disse Mesa. "Elas não se baseiam naqueles designs mais antigos de tatuagens usadas por marinheiros, ou as japonesas. "Têm mais a ver com a expressão, o movimento e as cores escolhidas do que com o poder da imagem".

Joey Hamilton, que venceu as três temporadas do "Ink Master", na Spike TV, recentemente pintou uma borboleta em aquarela nas costas de um cliente. "Você tenta dar a impressão, no caso dessas tatuagens, de que há pouca tinta ou borrões", disse ele. Elizabeth Vogt, 24 anos, de Spokane, Washington, mandou fazer uma tatuagem em aquarela de um pássaro. "Esta peça particular é de um artista cujo trabalho venho acompanhando há algum tempo e se adapta bem à aquarela, um tema que, eu acho, combina com minhas outras tatuagem".

Em contraste com as tatuagens em 3-D, as tatuagens em aquarela têm poucas minúcias para imitar no caso da estética fluida e imprecisa de uma pintura. Mas o inconveniente é que ela não envelhece bem como as tatuagens tradicionais. "A cor é aplicada como se fosse lavada, de modo que menos pigmentos significam menos saturação na pele", disse Mesa.

Flash Tattoo

Tatuagens que parecem pulseiras, colares ou bijuterias usadas na praia, fazem parte da promoção do estilo descompromissado deste verão. Talvez sejam uma resposta para as Tattly, tatuagens temporárias "geek-chics", populares entre os aficionados de design e impressão. Os Flash Tattoos são um sucesso entre surfistas e seus seguidores e os boêmios. Com a temporada dos festivais de verão de música já iniciadas, as tatuagens inspiradas em joias já tiveram uma multidão de adeptos no Coachella Valley Music e no Arts Festival, em abril. Alessandra Ambrosio e Vanessa Hudgens estavam entre as inúmeras blogueiras e frequentadoras de festivais exibindo seus adornos.

Miranda Burnet, 39 anos, que criou a marca, diz que não estava muito consciente da atenção que o festival provocaria até suas vendas dispararem pouco antes.

Em julho passado ela lançou o Flash Tattoos. Em Dubai observou que a grande tendência eram as tatuagens temporárias de pedras de 24 quilates. Miranda, que é do Texas, disse que quis criar algo similar sem cobrar um preço muito salgado.

As tatuagens à prova d'água são vendidas no website da sua empresa, o flashtat.com, mas lojas como Planet Blue e Nicole Miller também as vendem nos seus respectivos sites. (Os preços variam entre 20 dólares e 30 dólares para embalagens de quatro lâminas e a tatuagem costuma durar de quatro a seis dias). Entre as tatuagens e acessórios, duas das nove coleções da Flash Tattoo foram criadas com a colaboração de Eileen Lofgren, proprietária da Child of Wild, especializada em joias, e Rebekah Steen, blogueira do Goldfish Kiss, blog sobre moda de praia.

As coleções são desenhadas exclusivamente em dourado, prateado e preto, mas Miranda Burnet pretende lançar cores fluorescentes no fim deste verão.

Tradução de Terezinha Martino