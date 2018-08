Tatuagens temporárias são tendência no desfile da Dior

Frases em francês eram citações de André Breton, conhecido como o pai do surrealismo Foto: AFP PHOTO / FRANCOIS GUILLOT

A Dior é uma das grandes casas do mundo da moda que tem o potencial de criar muitas tendências. Por isso, quando algo inusitado surge no desfile da grife, os fashionistas já ligam os seus radares. Na última passarela, que aconteceu nesta segunda-feira, 22, durante a Semana de Alta-Costura, em Paris, grande parte da atenção ficou para as tatuagens temporárias que as modelos usaram.

Cada menina recebeu frases de André Breton, artista conhecido como pai do surrealismo, movimento no qual o desfile foi inspirado. As palavras montavam colares em volta do colo das modelos, formando diversas citações em francês.

A brincadeira com tatuagens removíveis já apareceu há algum tempo aqui no Brasil, principalmente nos modelos metalizados, que são sucesso no Carnaval. É uma ótima opção para trazer um toque de surpresa no look, sem o compromisso da permanência.