Talento apresenta sua primeira coleção de joias masculinas

Os anéis (em ouro branco, ouro branco com banho de ródio, ouro amarelo e ouro rosa) da coleção de joias masculinas Cardeal, da Talento Foto: Divulgação Talento

Tendência no mercado joalheiro, as joias masculinas agora chegam à Talento com a coleção Cardeal. Desenvolvida em parceria com o direitor criativo Gustavo Grecco, a linha é inspirada em na “jornada dos que são movidos pelo desejo da descoberta”.

Entre os itens, escapulários e japamalas (espécie de rosário para contagem de mantras e respirações durante uma meditação), com ônix, lápis lazuli e malaquita, além de anéis em ouro, e abotoaduras com uma Rosa dos Ventos cravejada de diamantes.

A japamala em ouro branco com ônix, da linha de joias masculinas da Talento: proteção Foto: Divulgação Talento