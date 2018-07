Sutiã de R$ 10 milhões e outras curiosidades do desfile da Victoria's Secret

As maiores modelos do mundo fazem parte do casting da Victoria's Secret. Foto: AP Photo/Francois Mori

O desfile da Victoria's Secret reúne as modelos mais belas do mundo, os músicos do momento e muito glitter na passarela. A edição de 2016 foi gravada nesta quarta-feira, 30, e será transmitida no mundo todo no dia 5 de dezembro.

The Weeknd, Lady Gaga e Bruno Mars se apresentarão no evento. Veja 10 curiosidades sobre o Victoria's Secret Fashion Show 2016.